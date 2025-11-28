Donan dos motocicletas al destacamento de la Policía Nacional en La Zurza II

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) entregó este viernes dos motocicletas nuevas al destacamento de la Policía Nacional en La Zurza II, con el objetivo de fortalecer las labores de patrullaje, mejorar la seguridad ciudadana y responder a las necesidades expresadas por los comunitarios de este sector del Distrito Nacional.

La entrega fue realizada por el director de Propeep, Robert Polanco, en el destacamento de la Zurza II, quien destacó que esta acción cumple un compromiso asumido con la comunidad durante una reunión celebrada semanas atrás, donde se escucharon las principales inquietudes de los residentes, especialmente relacionadas con la inseguridad y la falta de equipos suficientes para el patrullaje policial.

Polanco explicó que uno de los testimonios que más lo impactó fue el de un padre que debía levantarse de madrugada para acompañar a su hija universitaria hacia el transporte público, debido a la limitada presencia policial en el área.

Agregó que, tras recibir la solicitud de los comunitarios, se comunicó con el director de Planificación y posteriormente con el director general de la Policía Nacional, logrando gestionar los recursos y completar el proceso legal para donar las motocicletas.

“Hoy estamos aquí cumpliendo esa promesa. Estas unidades pasan formalmente a nombre de la Policía Nacional y serán asignadas exclusivamente a La Zurza II aseguró el funcionario.

Polanco afirmó que el presidente Luis Abinader mantiene un firme compromiso con la seguridad ciudadana, con seguimiento semanal a las acciones preventivas del país.

“El presidente ha dicho claramente que somos un solo gobierno, si desde Propeep podemos aportar un granito de arena para la seguridad de nuestros barrios y sectores vulnerables, lo vamos a hacer”, aseguró.

Al hacer la entrega de la motocicletas Polanco exhortó a los miembros de la uniformadas a darle el mejor uso posible y reiteró el apoyo continuo de Propeep a la Policía Nacional y a las comunidades donde la institución desarrolla intervenciones integrales.

Durante el acto estuvo presente el General Ernesto Rodríguez

Director de la Policía Preventiva a nivel nacional, Coronel Gabriel de los Santos García, director distrital Z45, el General Jacobo Mateo Moquete, director de Deporte de la Policía Nacional.

Asimismo, los comunitarios Rolando Franco, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos, Mayi Amancio presidenta de Codezurza, entre otros.