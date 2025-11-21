Doris Pujols, la veterana de 33 años en la judicatura que busca un asiento en la SCJ o el TSE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con una trayectoria judicial que supera las tres décadas, Doris Josefina Pujols Ortiz se ha convertido en una de las figuras más sólidas, respetadas y consistentes del sistema de justicia dominicano. Oriunda de Sabana Larga, San José de Ocoa, y formada académicamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Escuela Nacional de la Judicatura, Pujols ha construido una carrera marcada por el rigor, la disciplina y el dominio técnico de las áreas penal, procesal y constitucional.

Su nombre figura hoy entre las aspirantes a ser escogidas como jueza de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Superior Electoral, una candidatura respaldada por 33 años de experiencia, en los que ha desempeñado funciones que van desde oficinista de la Suprema Corte en 1989, hasta su actual posición como presidenta titular de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

A lo largo de su carrera, Doris Pujols no solo ha ejercido funciones jurisdiccionales, sino que también ha desarrollado un rol activo en la formación de nuevas generaciones de profesionales del derecho. Como docente en programas de especialización de la UASD, talleres de la Suprema Corte y cursos especializados en litigación penal, ha contribuido a fortalecer la preparación técnica de abogados y operadores del sistema. Su labor académica refleja una convicción firme: la justicia requiere actualización permanente y un compromiso ético real con el servicio público.

Ayer, durante su comparecencia ante el Consejo Nacional de la Magistratura, Pujols Ortiz tuvo una participación destacada, exhibiendo precisión conceptual, profundidad jurídica y un enfoque moderno sobre los retos actuales del sistema. Un punto central de su intervención fue la ley de extinción de dominio, tema que abordó desde una perspectiva crítica, al destacar que la sociedad dominicana llevaba años reclamando esta herramienta para combatir la criminalidad organizada, pero que su efectividad dependerá de la interpretación rigurosa, la coordinación institucional y la capacidad operativa del sistema de justicia para aplicarla sin atropellos ni improvisaciones.

Su exposición también puso en relieve la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial. Pujols subrayó que la legitimidad de las sentencias no solo depende del conocimiento técnico de los jueces, sino también de la transparencia en los procesos, del respeto irrestricto a los derechos fundamentales y de la capacidad del sistema para responder a las demandas de justicia que plantea una sociedad cada vez más consciente y exigente.

Hoy, su postulación llega en un momento crucial para el país, en el que la independencia judicial, la transparencia y la capacidad técnica se han convertido en cualidades imprescindibles. Doris Josefina Pujols Ortiz representa, para muchos, ese perfil sereno y experimentado que podría aportar estabilidad y rigor ya sea en la Suprema Corte de Justicia o en el Tribunal Superior Electoral.

Su hoja de vida, marcada por la constancia y el mérito, la posiciona como una de las candidatas más completas de este proceso, una profesional cuya carrera combina trayectoria, integridad y una visión moderna de la justicia.