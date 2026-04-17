Dos incidentes afectan el tránsito: siniestro en Las Américas y camión varado en la 27 de Febrero

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Dos incidentes viales marcan la movilidad la mañana de este viernes en el Gran Santo Domingo: un siniestro en la autopista Las Américas y un camión averiado en la avenida 27 de Febrero.

El accidente se registró en la autopista Las Américas, en dirección este-oeste, según confirmó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que exhortó a los conductores a transitar con precaución por la zona.

Hasta el momento, se desconocen las causas del hecho, así como si hay personas heridas o fallecidas, y la cantidad de vehículos involucrados. No obstante, en videos que circulan en redes sociales se observa una patana en el lugar.

Mientras que en la avenida 27 de Febrero, en dirección oeste-este, se reporta un camión averiado que permanece varado, generando congestión en esa vía.