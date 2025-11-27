Los dos males afectan considerablemente al sector comercial de SPM, según dirigente comercial

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El coordinador del comercio organizado en San Pedro de Macorís, Juan Severino Vásquez, dijo que las actividades comerciales se han visto afectadas de manera significativa, por la falta de circulante en sus negocios.

Indicó que los comerciantes de esta ciudad abren sus negocios todos los días, pero que la cantidad de personas que acuden a los mismos es minina, producto de la falta de circulante.

El dirigente comercial, señaló que otro de los problemas que afecta considerablemente a los comerciantes de esta ciudad, es la falta de energía eléctrica, específicamente en el mercado municipal, ya que todas las semanas tienen dificultades con el servicio, generando grandes pérdidas.

Expresó que también está causando pánico en el comercio organizado de San Pedro de Macorís, los robos y atracos, situación que creían que era parte del pasado, pero que con frecuencia dicen presente, generando preocupación en el sector comercial.

Severino Vásquez, sostuvo que ante esta situación los comerciantes tienen temor de mantener sus negocios abiertos en horas de la noche, y abrir los mismos a tempranas horas de la mañana. Dijo tener la esperanza de que en el desarrollo de las fiestas navideñas la vigilancia policial sea incrementada en la zona comercial y en el área del mercado municipal para poder operar con más tranquilidad.

Manifestó que además en épocas de lluvias los comerciantes del mercado municipal se ven seriamente afectados con el desbordamiento de las aguas negras, ya que los imbornales están tapados, por lo que esperan que tanto el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y el Ayuntamiento municipal resuelvan el problema a la mayor brevedad posible.