Dos mujeres mueren en República Dominicana al día durante parto o embarazo

Un estudio del Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) revela que en la República Dominicana fallece una mujer embarazada cada dos días en por complicaciones, y en el 2025 murieron 177 durante el parto, la mayoría de las veces por una causa evitable, y el país supera con creces los promedios regionales de muertes de mujeres asociadas al embarazo y el parto en América Latina y el Caribe con una razón por encima de 90 por 100,000 nacidos vivos.

El documento “Maternidad Segura y Respetuosa de los Derechos Humanos: Deudas, Moras y Violencia institucional hacia las Mujeres, presentado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, indica que en el último dato oficial disponible, correspondiente al Boletín Epidemiológico de la semana 52 del año 2025, señala las muertes del año pasado, igual número de decesos que en el 2024.

Asimismo, establece que señala que en el año 2024, en el país hubo 124. 8 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos, datos preliminares del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

El estudio dado a conocer a los medios de comunicación ayer, por Dalul Ordehi, decana de Ciencias Sociales y Humanidades, y Desiree del Rosario Sosa, coordinadora del CEG-INTEC, destaca que sostuvieron que 9 de cada 10 muertes maternas son evitables, si se aplican las medidas y las recomendaciones que han demostrado ser efectivas: cuidados maternos de calidad, acceso universal a los métodos anticonceptivos y lucha contra las desigualdades en el acceso a la salud

“Es decir, que, en nuestro país cada dos días fallece una mujer en estado por complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio, la mayoría de las veces por una causa evitable”, afirmaron las investigadoras y docentes.