Dos nuevos vices en empresas filiales del Banreservas

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Los Consejos de Administración de la Administradora de Fondos de Inversión (AFI Reservas) y de nversiones y Reservas designaron a Leandro Villanueva y Pedro Bienvenido Galán Flaquer nuevos vicepresidentes ejecutivos de esas entidades, respectivamente.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, quien además preside ambos consejos, afirmó que estos nombramientos fortalecen la sinergia del grupo Reservas y aportan valor estratégico a sus filiales.

“Estoy convencido de la capacidad y profesionalidad de Leandro y Pedro para dirigir estas entidades y llevarlas a mayores niveles de eficiencia y excelencia, en beneficio de los miles de clientes que confían en la marca Banreservas”, dijo.

Subrayó que Banreservas y sus empresas filiales desempeñan un papel clave en el desarrollo económico del país, mediante el respaldo a los distintos sectores productivos, la generación de empleos y la creación de valor.

Villanueva cursó estudios en Administración de Empresas (Finanzas y Riesgos) en St. Mary’s University, en Estados Unidos, y posee un MBA de la Universidad de Miami. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero, inversiones, desarrollo inmobiliario y ámbito regulador. Galán Flaquer es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con maestría en Finanzas Corporativas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).