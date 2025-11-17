¿Qué funciones tendrá la nueva Procuraduría Especializada contra el Narcotráfico en RD?
El Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la creación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, a solicitud de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, como parte de una estrategia integral para fortalecer la persecución penal del narcotráfico y sus redes financieras en República Dominicana.
La nueva unidad especializada busca desmantelar estructuras criminales, decomisar bienes ilícitos y evitar su reutilización en actividades delictivas, en respuesta a la evolución del crimen organizado, el auge de las drogas sintéticas y el uso de tecnologías para el criptolavado y la distribución global.
La procuradora Reynoso afirmó que “resultaría obsoleto mantener un modelo tradicional frente a un fenómeno que se complejiza con plataformas digitales, activos anónimos y redes criminales interconectadas a escala planetaria”. Añadió que esta nueva dependencia será un modelo de persecución penal estratégica, con capacidad técnica para rastrear activos digitales, anticipar tendencias delictivas y coordinar cooperación internacional en tiempo real.
El Consejo Superior, amparado en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11), designó como titular interina a la procuradora adjunta Sourelly Naihary Jáquez Vialet, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en la persecución de delitos complejos, incluyendo lavado de activos, tráfico de armas y jurisdicción privilegiada.
Jáquez Vialet ha sido parte de las principales investigaciones contra el narcotráfico en el país y posee formación especializada en Extinción de Dominio, Investigación Financiera (ILEA) y Criminalidad Organizada y Criptoactivos (FBI).
La creación de esta procuraduría se suma a los logros recientes del Ministerio Público, que incluyen récords en decomisos de microtráfico, incautación de bienes y extradiciones coordinadas con países aliados como Estados Unidos, Países Bajos, Italia y España.
La procuradora Reynoso subrayó que esta unidad no duplicará funciones, sino que articulará esfuerzos con otras dependencias para evitar choques institucionales, garantizando una persecución más eficaz, especializada y adaptada a los desafíos emergentes del crimen transnacional.