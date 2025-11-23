Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

"Debí tirar mas fotos"

Así está tránsito antes de arrancar el concierto de Bad Bunny

Se calientan motores para segunda función de “Debí Tirar más Fotos” de Bad Bunny

Se calientan motores para segunda función de “Debí Tirar más Fotos” de Bad Bunny

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que el tránsito se mantiene fluido y controlado en los alrededores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se celebra la segunda función del concierto de Bad Bunny “Debí Tirar más Fotos”.

El director de la institución, general Pascual Cruz Méndez, P.N., supervisa en tiempo real la movilidad vehicular mediante drones, reforzando las acciones de los agentes desplegados en el operativo especial.

La DIGESETT destacó que estas medidas buscan garantizar una movilidad segura y ordenada para los miles de fanáticos que asisten al espectáculo, así como para los ciudadanos que transitan por la zona.

ránsito viable y fluido Así se ve el acceso al Centro Olímpico para la segunda función de Bad Bunny. ¡Llega a tiempo!

La entidad reiteró su compromiso de mantener la vigilancia activa y el apoyo tecnológico como parte de su estrategia para mejorar la gestión del tránsito en eventos masivos.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking