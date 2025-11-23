Así está tránsito antes de arrancar el concierto de Bad Bunny

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que el tránsito se mantiene fluido y controlado en los alrededores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se celebra la segunda función del concierto de Bad Bunny “Debí Tirar más Fotos”.

El director de la institución, general Pascual Cruz Méndez, P.N., supervisa en tiempo real la movilidad vehicular mediante drones, reforzando las acciones de los agentes desplegados en el operativo especial.

La DIGESETT destacó que estas medidas buscan garantizar una movilidad segura y ordenada para los miles de fanáticos que asisten al espectáculo, así como para los ciudadanos que transitan por la zona.

La entidad reiteró su compromiso de mantener la vigilancia activa y el apoyo tecnológico como parte de su estrategia para mejorar la gestión del tránsito en eventos masivos.