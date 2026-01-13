Duartianos alertan sobre cambios a sentencia 168-13

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, alertó sobre presuntos planes que gestarían en importantes estamentos del poder para revertir los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que establece la depuración del registro civil y la aplicación de un plan de control regulatorio.

Planteó la precisión jurídica de la categoría de extranjeros en tránsito conforme a la normas de adquisición de la nacionalidad dominicana, competencia exclusiva de cada Estado.

Denunció que sectores nacionales contrarios a los intereses del país han impulsado un despropósito orientado a someter a República Dominicana a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial de la Organización de Estado Americanos, instituciones que según sostiene, han mantenido postura adversas al Estado.

Gómez evocó el pensamiento constitucional de Juan Pablo Duarte y citó una carta del patricio al Gobierno Restaurador en 1864, en la que expresó: “Por desesperada que fuese la causa de la patria, siempre sería la causa del honor y estaría dispuesto a honrar su enseñanza con su sangre”.

Además, advirtió que estos supuestos planes pondrían en peligro la nacionalidad y la integridad del territorio nacional.