Duartianos resaltan coraje y valentía padre de la Patria

En el 209 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, resaltó que este, junto a Matías Ramón Mella y otros trinitarios, asumió con firmeza la conducción de la lucha independentista dominicana ante la forzosa ausencia de Juan Pablo Duarte, perseguido por las fuerzas haitianas.

Durante un acto en el Altar de la Patria, recordó que entre los méritos más elevados del patricio figura haber proclamado la Independencia Nacional en la Puerta del Conde y encabezar el Gobierno provisional en uno de los momentos más decisivos de la historia dominicana.

Gómez Ramírez destacó, además, que Sánchez encarnó el compromiso inquebrantable con la soberanía nacional y el sacrificio supremo por la libertad del pueblo dominicano.

Subrayó que, tras la anexión a España consumada por Pedro Santana, el patricio regresó al territorio nacional decidido a enfrentar el dominio extranjero, pero fue capturado y fusilado el 4 de julio de 1861 junto a una veintena de patriotas, dejando como legado un ejemplo inmortal de dignidad, valentía y amor por la patria.

Con ofrendas florales en dos escenarios cargados de simbolismo patriótico, el Instituto Duartiano conmemoró el 209 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez y el Día Internacional de la Mujer, en actos que reunieron a directivos, miembros y colaboradores de la entidad.

La primera ceremonia se realizó en el Altar de la Patria, en el parque Independencia, en honor al prócer Francisco del Rosario Sánchez, figura esencial de la gesta independentista dominicana. La segunda ofrenda floral tuvo lugar en la Plazoleta María Trinidad Sánchez, ubicada , en la Ciudad Colonial, como tributo a la mujer dominicana y a su invaluable papel en la construcción de la nación. Al referirse al Día Internacional de la Mujer, el presidente del ID expresó que esta conmemoración invita a reconocer la entereza, la sensibilidad y la capacidad de entrega de las mujeres, cuyo aporte ha sido determinante en la historia del país. Señaló que honrar a la mujer es también rendir tributo a la madre formadora, a la profesional comprometida, a la educadora incansable y a la ciudadana que, desde distintos espacios, sostiene y transforma la sociedad dominicana.“Hoy exaltamos a la mujer dominicana, valiente y perseverante, que ha sabido abrir caminos en medio de grandes desafíos y que continúa siendo columna moral de la familia y de la nación”.