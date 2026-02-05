Dueños de predios Pedernales irán a las calles a exigir pago

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

CABO ROJO, Pedernales. - El fideicomiso por Pedernales y la alianza Estado y empresarios para desarrollar esta zona turística, aún no llegan a acuerdo con los dueños de 30 millones de metros para el pago compensatorio a los residentes y dueños de los predios inmersos en el proceso de desarrollo turístico.

Los afectados expresan que están cansados de esperar un saldo que no llega y aseguran irán a las calles en protesta contra el Gobierno y empresas ejecutoras de las obras hoteleras en esta área.

Dentro del perímetro territorial entre Cabo Rojo y Bahía de las Águilas, la alianza público privada construye grandes infraestructuras de hoteles, restaurantes, centros de servicios, autovías, sistemas de agua potable, planta de tratamiento, subestación eléctrica entre otras obras.

La población aún espera al consorcio Punta Cana y que el Gobierno pague sus predios, a fin de lograr la paz y la estabilidad y el dinamismo económico de los pedernalenses esperado por siglos.

Las autoridades manejadores de la alianza para desarrollar a la provincia a través del fideicomiso aún no han ofrecido explicación al pueblo de Pedernales, y los afectados consideran que los tienen en el limbo.

Los dueños de los 30 millones de metros de la parcela 215-A de la zona Cabo Rojo, Bahía Cueva de los pescadores, reclaman su pago.