Duración de la nueva cédula en República Dominicana: cambios según el tipo de usuario

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La nueva cédula contará con tres diseños distintos, según el tipo de ciudadano. Habrá variaciones en el formato y contenido entre el documento de identidad y electoral, la destinada a menores de edad, militares y policías, y la de extranjeros residentes.

Pero, ¿existirá diferencia en la vigencia según el tipo de formato?

La Junta Central Electoral (JCE) explicó al periódico HOY que la vigencia de la cédula para los ciudadanos dominicanos dependerá de su edad, mientras que en el caso de los extranjeros estará vinculada a su estatus de residencia.

En ese sentido, los menores de edad, entre 16 y 18 años, tendrán una cédula válida hasta alcanzar la mayoría de edad.

Cédula de identidad (para menores, militares y policías).

Para los adultos, la vigencia se dividirá por rangos etarios: de 18 a 35 años será de 12 años; de 36 a 60 años, de 16 años; y para los mayores de 61 años, de 20 años, sin distinción de que sean militares o policías.

En el caso de los extranjeros, la cédula estará anclada a su residencia, por lo que tendrá la misma duración que esta.

Extranjeros residentes (identificación para residentes legales). Este formato estará disponible más adelante.

No obstante, la JCE aclaró que aún no trabaja en la cédula para extranjeros residentes y que, por el momento, no hay una fecha definida para su implementación.

¿Cuándo comenzará a usarse?

La JCE dispuso que, a partir del 31 de marzo de 2027, solo se aceptarán las nuevas cédulas para realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos en el país, lo que impactará a unos 9.4 millones de personas.

Durante el proceso de transición, seguirán siendo válidas tanto la cédula actual, correspondiente al diseño de 2014, como la nueva aprobada en 2025, hasta que concluya el cambio oficial.