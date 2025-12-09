Echan cadena perpetua a un exministro

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Habana. EFE.

El exministro cubano de Economía y Planificación Alejandro Gil fue sentenciado a cadena perpetua por varios delitos, entre ellos espionaje, cohecho y sustracción y daño de documentos u otros objetos, informó ayer el Tribunal Supremo Popular Cuba.

Los jueces también consideraron culpable también a Gil de daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados, de acuerdo con una nota del tribunal, difundida en medios oficiales.