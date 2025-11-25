Economista indica economía de RD quizás crezca un 4 %

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El economista Henri Hebrard consideró que, antes de la pandemia del COVID-19, el crecimiento potencial de la economía dominicana se situaba en torno al 5 %, cifra que calificó como “un lujo que ya no existe”. A su juicio, el país podría cerrar el año con un crecimiento aproximado del 4 %.

También proyectó que para finales de año el país cerrará con un subsidio a los combustibles cercano a los RD$13,000 millones, es decir, RD$3,000 millones por encima del monto contemplado en el presupuesto inicial y RD$1,000 millones por encima del presupuesto modificado en julio pasado, cuando se incrementó el gasto público en RD$69,000 millones.

Explicó que la mayor parte de ese aumento presupuestario estaba destinado a dinamizar la economía mediante un mayor gasto de capital, aunque dentro de ese monto se incluyeron RD$2,000 millones adicionales para ampliar el subsidio a los combustibles, el cual catalogó como “muy generalizado”.

Factores internos

El economista señaló que, si bien el discurso oficial atribuye las dificultades financieras del país al contexto global, también existen problemas internos que inciden en la ralentización económica. Entre ellos, mencionó las dificultades del sector construcción, encarecimiento del crédito por las altas tasas de interés y el atraso en la ejecución del gasto público.

Alta dependencia

Al referirse a las observaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Hebrard recordó que la economía dominicana es “muy abierta” y depende fuertemente del comportamiento de los Estados Unidos.

Afirmó que por cada punto que crece la economía estadounidense, la dominicana crece 1.8 puntos, lo que evidencia tanto la ventaja de estar vinculados al mayor mercado del mundo como la desventaja cuando ese socio comercial reduce su ritmo de expansión. En ese sentido, señaló que este año la economía de Estados Unidos crecerá un punto menos que el año pasado, por lo que la República Dominicana tampoco alcanzará el crecimiento registrado en 2024.

Influencias del dólar

Hebrard explicó que el país se encuentra en una zona de influencia del dólar, cuya apreciación o depreciación responde a los intereses de Estados Unidos. Sostuvo que el actual interés estadounidense en mantener un dólar relativamente bajo busca mejorar la competitividad de sus exportaciones y encarecer sus importaciones, medidas que impactan directamente en economías interconectadas como la dominicana.

Agregó que la sensibilidad de la economía dominicana ante los cambios externos quedó evidenciada con la pandemia, los choques petroleros y la guerra en Ucrania, episodios que dispararon los precios de materias primas esenciales, incluso aquellas utilizadas para producir localmente carnes de pollo y cerdo.

Asimismo, recordó que la crisis bélica provocó la pérdida de los mercados de turismo ruso y ucraniano, los cuales proyectaban aportar unos 700 mil turistas en 2022, afectando de manera significativa el desempeño del sector.