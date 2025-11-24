Economista ve fragilidad fiscal; comenta informe FMI

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El economista Isidoro Santana declaró que el problema fiscal es un estorbo para el progreso de la sociedad, ya que limita mucho la capacidad del Estado para construir infraestructura y proveer servicios a los ciudadanos.

Indicó que tiene el inconveniente de que provoca endeudamiento persistente y alto costo de la deuda.

Sostuvo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace mucho viene llamando la atención sobre una serie de desequilibrios, muy particularmente, sobre el problema fiscal.

Expresó que el aspecto fiscal hace al Estado vulnerable frente a situaciones externas, particularmente, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, porque el mundo se ha vuelto mucho más incierto, convulso y eso afecta el desenvolvimiento de la economía mundial.

El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo precisó que las medidas económicas de Trump afectan al comercio, acceso al crédito, costo del crédito y el ambiente de inversión. “En el caso de dominicano, nos ha afectado un poco más de la cuenta”.

Opinó que, a pesar de que la política de Trump no ha sido particularmente adversa con la República Dominicana, la incertidumbre ha provocado que los agentes económicos internacionales se hayan retrotraído en las decisiones.

A esto asocia el bajo crecimiento en el que ha entrado la economía dominicana. “Se ha confiado en que eso es temporal y que el año que viene vamos a recuperar la tasa de crecimiento. Eso no está tan claro”, precisó.

El profesor de Economía y Negocios confía en algo mejor, pero no espera tasas de crecimiento espectaculares de años pasados. Santana consideró el gasto público dominicano en términos internacionales es bajo, empero, cree que el FMI puede recomendar reducir determinados tipos de gastos, vistos como ineficientes e irracionales, de modo que se permita más inversión pública y en servicios sociales.

Manifestó que por eso se habló de la necesidad de un pacto fiscal, que la sociedad discutiera que va a hacer el Estado para evitar malgastar recursos y la precaria situación presupuestaria.

Aunque no atribuye a la tasa de cambio los efectos netamente de la economía, indicó que los comentarios del FMI son cada año, como manda el artículo IV de su convenio constitutivo, que evalúa la economía de todos los países. Recordó que hasta hace poco esa evaluación no se hacía. Las autoridades dominicanas no la autorizaban. Se logró a instancia de Transparencia Internacional, de la que él era miembro.