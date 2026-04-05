Durante asueto de Semana Santa
EDEEste mantiene un 99% de satisfacción de la demanda eléctrica
La empresa destacó que este resultado es producto de la planificación anticipada y la ejecución efectiva de su plan de contingencia
Santo Domingo, R.D. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste) informó que logró mantener la satisfacción de la demanda eléctrica en un 99% durante el asueto de Semana Santa, garantizando la continuidad y estabilidad del servicio para sus clientes en toda su zona de concesión.
La empresa destacó que este resultado es producto de la planificación anticipada y la ejecución efectiva de su plan de contingencia, diseñado para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad durante este período de alta movilidad y consumo energético.
EDEEste explicó que, en horas de la tarde del sábado, debido a condiciones climáticas adversas, algunos circuitos presentaron breves interrupciones en el servicio. No obstante, estas incidencias fueron atendidas y solucionadas en el menor tiempo posible, gracias a la rápida intervención de los técnicos y brigadas, previamente desplegadas de manera estratégica en puntos clave de la región.
El País
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El plan de contingencia incluyó el reforzamiento de las brigadas técnicas, monitoreo constante del sistema eléctrico, disponibilidad de equipos y materiales, así como lacoordinación interinstitucional para garantizar una respuesta ágil y eficiente ante cualquier situación.
La distribuidora reiteró su compromiso de continuar trabajando para ofrecer un servicio cada vez más estable y de calidad, especialmente en fechas de alta demanda como la Semana Santa