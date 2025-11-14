Edenorte refuerza la red en Puerto Plata

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Puerto Plata. - La empresa Edenorte dominicana, a través de su Gerencia de Mantenimiento de la dirección de Distribución, informó sobre la ejecución de adecuaciones de redes y transformadores (casos CT) en diferentes comunidades de la provincia de Puerto Plata, con el propósito de reducir pérdidas energéticas y mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona norte del país.

Los trabajos se desarrollaron en las comunidades de El Copey, Gualete, Cambiazo y Colina del Sur, pertenecientes a los municipios de Altamira, Los Hidalgos, Luperón y San Felipe de Puerto Plata, respectivamente, donde cada intervención fue ejecutada con un 100% de avance y bajo estrictos estándares técnicos de seguridad y eficiencia.

En El Copey (Altamira), se llevó a cabo la adecuación correspondiente al caso CT-229428, con una inversión estimada en RD$1 millón, instalación de 17 postes, 0.18 km de tendido de media tensión (MT) y 0.59 km de baja tensión (BT), beneficiando directamente a 51 clientes del área.

Asimismo, en Gualete (Los Hidalgos), Edenorte realizó cuatro intervenciones específicas:

• CT N28682 (del 16 al 25 de julio de 2025): inversión de RD$1.08 millones, 15 postes instalados, 0.65 km de MT y 0.05 km de baja tensión (BT), con un transformador nuevo y 53 clientes beneficiados.

• CT 129041 (del 1 de agosto al 5 de septiembre): inversión de RD$1.3 millones, 12 postes instalados, 1.5 km de MT y 0.65 km de baja tensión (BT), beneficiando a 41 clientes.

• CT 184900 (del 1 de agosto al 12 de septiembre): inversión de RD$1.6 millones, 15 postes, 1.3 km de MT y 0.76 km de BT, impactando a 48 clientes.

En el sector Cambiazo, municipio Luperón, se ejecutó el caso CT 178377, con una inversión de RD$900 mil, instalación de 11 postes, 0.53 km de media tensión y 0.73 km de baja tensión, además de un transformador, beneficiando a 53 familias del área.

Finalmente, en Colina del Sur (San Felipe de Puerto Plata), se concluyó el caso CT 109959, desarrollado entre el 10 y el 26 de septiembre, con un presupuesto de RD$800 mil, 12 postes instalados, 0.49 km de MT, 0.51 km de baja tensión (BT), y un transformador nuevo, mejorando la calidad del servicio para 118 clientes.

La Gerencia de Mantenimiento de Edenorte destacó que estas adecuaciones responden a la estrategia institucional de fortalecer la red eléctrica en comunidades rurales y suburbanas, optimizando el voltaje, reduciendo pérdidas técnicas y garantizando un suministro más estable y seguro para los usuarios.

“Cada una de estas obras forma parte del compromiso de Edenorte con el desarrollo energético del Cibao. Con estas adecuaciones no solo mejoramos la eficiencia técnica, sino también la confianza de los clientes en nuestro servicio”, señaló un representante del departamento técnico.

Estas intervenciones benefician a más de 350 familias en toda la provincia, reforzando el sistema eléctrico en zonas que históricamente habían enfrentado fluctuaciones de voltaje y averías frecuentes, además, la empresa reiteró que continuará ejecutando proyectos similares en otras demarcaciones de su área de concesión, contribuyendo a la modernización y expansión de la infraestructura eléctrica del país.