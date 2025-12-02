EDENORTE inicia amplio operativo de iluminación navideña en más de 40 municipios del Cibao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago. - En una de las jornadas de iluminación más amplias registradas en la región, EDENORTE inició el Operativo de Iluminación Navideña 2025, un plan que abarca múltiples provincias del Cibao e interviene decenas de municipios, distritos municipales, avenidas principales y carreteras estratégicas.

La acción, que coincide con el inicio de la temporada navideña, busca reforzar la seguridad vial, mejorar la visibilidad nocturna y embellecer los espacios públicos en un período de alto tránsito ciudadano y turístico.

El operativo se desarrolla de forma simultánea en Santiago, Mao, Puerto Plata, La Vega, San Francisco de Macorís, Moca, Bonao, Jarabacoa, Constanza, Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Samaná, entre otras demarcaciones conformando un despliegue técnico y operativo en el norte del país.

El plan involucra instalación de nuevas luminarias LED, sustitución de lámparas averiadas, corrección de líneas, mantenimiento de circuitos, verificación de transformadores y rehabilitación total de puntos críticos, el objetivo de la dirección de Distribución de Edenorte es que, antes del 24 de diciembre, las principales vías del Cibao están completamente iluminadas.

En Santiago de los Caballeros, municipio cabecero y eje económico del Cibao, las brigadas realizan trabajos intensivos en los principales corredores viales, entre ellos la Autopista Duarte, en las avenidas Estrella Sadhalá, Hispanoamericana, Bartolomé Colón, Rafael Vidal, Luperón hasta iniciar la Carretera Turística, Yapur Dumit, Circunvalación Sur, Antonio Guzmán y 27 de febrero.

Estos puntos concentran comercios, zonas residenciales, parques, plazas y centros de servicios, por lo que la iluminación impactará directamente la movilidad segura y la ambientación navideña en la ciudad.

El operativo también se extiende a todos los municipios y distritos municipales de la provincia, incluyendo Navarrete, Tamboril, Villa González, Sabana Iglesia, Jánico, Pedro García, Las Palomas, Puñal, La Canela, Hato del Yaque y Santiago Oeste, donde se trabaja en las avenidas principales y los accesos de mayor flujo ciudadano.

Mao: operativo semanal en las entradas de la ciudad

En la provincia Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón, EDENORTE ejecuta un calendario operativo, centrado en las entradas urbanas y en la verificación del alumbrado en carreteras de acceso, donde la intervención más destacada es en los municipios Mao, Esperanza, San Ignacio de Sabaneta y San Fernando, donde técnicos realizan inspección de circuitos, sustitución y corrección de luminarias.

Las jornadas se desarrollan tanto de día como de noche, y forman parte de un plan destinado a fortalecer la iluminación de esas demarcaciones antes de las festividades.

San Francisco de Macorís y el noreste: corredores regionales completamente iluminados

En la provincia Duarte y municipios aledaños, el operativo abarca todas las salidas y corredores intermunicipales, incluyendo la principal vía de San Francisco de Macorís como lo es la avenida Libertad, y desde Tenares hasta la salida a Nagua, también la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández, hasta Cenoví, las salidas hacia Villa Tapia, Las Guázumas y Jaya.

En tanto que en el municipio de Pimentel se trabajó en la salida a San Francisco, salida a Castillo y calle Independencia, en Castillo en la salida a Las Taranas, y la calle Olegario Tenares, en Villa Riva en la avenida 27 de Febrero, salidas a Arenoso, La Verde y El Abanico, en Nagua los trabajos se realizaron en la carretera Nagua–Cabrera, Matancitas, Prolongación Colón y María Trinidad Sánchez y en los municipios de Cabrera, Río San Juan, Sánchez y Samaná se intervinieron las salidas principales, destacándose que se trata de uno de los operativos más amplios debido al alto flujo interprovincial y turístico de estas rutas.

La Vega, Moca y Bonao: centros urbanos y carreteras de montaña incluidos

En la provincia de La Vega, las brigadas han intervenido la Autopista Duarte (La Vega–Moca y La Vega–Bonao). Trabajarán en el centro del pueblo, la carretera Federico Basilis hacia Jarabacoa, carretera Juan Bosch hacia Moca, la carretera Joaquín Balaguer (La Vega–Guaiqüí) y la avenida Rivas, García Godoy, Imbert y el Parque Lineal El Riíto. Mientras tanto, en Jarabacoa y Constanza se intervienen sus centros urbanos y carreteras montañosas como Manabao, José Durán–Pedregal y El Carmen. También se contempla la intervención del tramo de la Carretera desde el Cruce Controba – Jima Arriba.

En Moca, las labores abarcarán en la carretera Ramón Cáceres, Moca–Licey, Las Lagunas, El Mamey–Villa Trina, y las entradas de Guaucí y La Sirena y también el municipio de Gaspar Hernández y la zona de Joba Arriba y Veragua.

Mientras en Bonao, los trabajos se desarrollarán en la avenida Libertad, carretera Duarte, avenida Aniana Vargas, Circunvalación, carretera 12 de Julio y la calle Central

Puerto Plata: corredores turísticos y carreteras de alto flujo

En la provincia de Puerto Plata, el Operativo de Iluminación avanza por fases: que incluye los trabajos en desarrollo en los municipios de Montellano, Imbert, Villa Isabela, Guananico, Mamey Los Hidalgos, en la Carretera Puerto Plata–Navarrete, Carretera Puerto Plata–Gaspar Hernández y en los distritos de Cabarete, Estero Hondo y Sabaneta de Yásica.

Para los próximos días quedan programados trabajos en el municipio de Altamira, en las comunidades de Yásica Arriba y las Navas, resaltando que estas intervenciones son prioritarias por tratarse de vías turísticas y zonas productivas.

Este operativo general de EDENORTE tiene varios pilares, la seguridad ciudadana, una red de alumbrado funcional que reduce riesgos de accidentes y facilita el patrullaje policial, visibilidad y movilidad nocturna, ya que en el Cibao se incrementa drásticamente la actividad comercial y social en diciembre, lo que exige condiciones viales adecuadas y sobre todo ambientación y embellecimiento navideño, ya que el alumbrado aporta una imagen más cálida y segura en calles, parques, entradas y centros urbanos.