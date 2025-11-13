“Edes” destacan respuesta

Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Las empresas distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste aseguraron que rápida y eficiente la respuesta al blackout ocurrido el martes.

Manifiestan en un momunicado, que gracias a una “acción coordinada y efectiva” el servicio fue normalizado en corto tiempo. Valoran la actuación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) ante la contingencia en su subestación de San Pedro de Macorís, de cuyos técnicos dicen resolvieron, la seria situación.

