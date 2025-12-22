Edesur instala nuevo transformador

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Edesur Dominicana informó que puso en operación un nuevo transformador de potencia de 50 megavoltiamperios (MVA) en la subestación Paraíso, del Distrito Nacional.

Un documento de prensa señala que “el potente equipo” aumenta un 100 % la capacidad para atender la demanda energética en esa zona, y que beneficia de forma directa a

miles de clientes y a “más” de 12 sectores.

Dice que con el transformador, que maneja niveles de tensión de 138/12.5 kilovoltios (kV) en alta y baja, logra la habilitación de un segundo campo de transformación para garantizar condiciones operativas más seguras y estables.

El texto expresa que los trabajos, con una inversión superior a los RD$8.3 millones, son parte del plan intensivo de expansión y mejoras de redes e infraestructuras eléctricas de la distribuidora.