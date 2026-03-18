Edificio Caja IDSS languidece, SNS lo interviene

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El edificio de la que fuera la más emblemática institución de protección social y seguridad social en 79 años de existencia se cae a pedazos. Hoy día el edificio aloja oficinas del Servicio Nacional de Salud (SNS), pero su parte frontal luce abandonada. La seguridad social de los trabajadores descansó sobre esta institución, la cual fue socavada por la corrupción, la repartición de recursos y los intereses de grupos.

El viejo edificio luce destartalado y fue disuelta la institución por una iniciativa del Gobierno del entonces presidente Danilo Medina Sánchez, en 2019. El IDSS tuvo la responsabilidad de otorgar pensiones, riesgos laborales, cubrir los embarazos, la atención a primera infancia, entregar leche materna y los subsidios por enfermedad a los trabajadores.

En la actualidad, el Gobierno lleva a cabo un proceso de remodelación que está en desarrollo, se busca remozar oficinas, algunas ya están listas, como un salón de multiuso y se espera una licitación para continuar el proceso.

Malezas y escombros rodean al edificio.

En la actualidad, el SNS ocupa algunas áreas para oficinas como infraestructura y recursos humanos, pero la desolación de aquella emblemática institución que campeó como modelo por toda la América Latina desde los años 40, constituye una denuncia social y recuerda la ignominia contra miles de trabajadores haitianos.