Educación extiende plazo para Autogestión de la Cuenta Docente

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó que concederá un plazo de gracia de una semana hábil para completar la etapa de Autogestión de la Cuenta Docente Institucional, correspondiente al proceso de Evaluación del Desempeño Docente 2025.

La medida busca garantizar la participación plena del personal docente en las acciones vinculadas a la Evaluación de Desempeño 2025 y permitirá que quienes aún no han activado y validado su cuenta institucional puedan hacerlo sin afectar las fases posteriores. Esta cuenta constituye el canal oficial que asegura una comunicación segura, directa y trazable entre el MINERD y cada docente evaluado.

La decisión fue adoptada por la Comisión Rectora del proceso de evaluación, presidida por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, durante una reunión celebrada hoy 16 de noviembre.

Durante este período extraordinario, los docentes pendientes podrán acceder al portal www.aci.minerd.gob.do, seguir las instrucciones y completar los pasos requeridos para la habilitación de su cuenta. En paralelo, se reforzará el acompañamiento técnico a través del Centro de Ayuda al Docente, disponible en el 809-688-9700, extensiones 4595, 4597, 4598, 4589, 4591, 4603 y 4605, a fin de resolver oportunamente cualquier incidencia.

Asimismo, para los correos de los técnicos docentes se estará trabajando coordinado con la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED) para que, a través de las oficinas distritales, regionales y la SEDE, se dé seguimiento a la gestión de las cuentas institucionales.

El MINERD informó también que el protocolo operativo de la etapa Mi Cargo a Evaluar será divulgado con antelación, a fin de que los docentes conozcan de manera clara las acciones y responsabilidades que deberán ejecutar durante esta fase.

Asimismo, la institución indicó que ya se ha articulado el trabajo conjunto entre los equipos técnicos del MINERD y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) para la realización de la auditoría solicitada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), garantizando así la transparencia y la rigurosidad del proceso.

La cartera educativa exhortó a todo el personal docente a completar la autogestión dentro del plazo establecido, dado que esta habilitación es un requisito indispensable para avanzar adecuadamente a las etapas siguientes de la evaluación.

Para más información, los docentes pueden consultar los canales oficiales y solicitar asistencia a través de correo: soporteescuela@minerd.gob.do y vía telefónica 809-686-1978 y soporterd@minerd.gob.do Teléfono: 809-688-9700 ext. 2525 para los Técnicos Docentes Regionales y Distritales.