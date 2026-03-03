Educación repara daños en escuelas Gaspar Hernández

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación informó ayer que trabaja de manera acelerada en la rehabilitación de siete planteles escolares que fueron afectados por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Joba, en Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

En un comunicado, la entidad indicó que el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, realizó un recorrido por las escuelas afectadas, en el que constató que algunos de los centros educativos impactados sufrieron daños considerables, perdidas de mobiliarios, archivos, electrodomésticos, material gastable y otros utensilios.

Según el documento, Herrera dejó instalado al contratista, brigadas que trabajan en la rehabilitación de los planteles escolares afectados y garantizó que en una semana estarán listas las escuelas, para reanudar la docencia en ese municipio turístico.

Los centros afectados son la Escuela Básica Juan Pablo Duarte, en la comunidad El Caimán, la cual sufrió daños severos y el derribo de una parte de la verja perimetral; el Centro Educativo Martina Villa de Mejía, en el sector La Hoya; la Escuela Primaria profesora Baudilia López, en Mata de Guanabano; el Centro Educativo El Caimán, entre otros planteles.

Durante el fin de semana el presidente Luis Abinader estuvo es la zona supervisando los daños e instruyó realizar una intervención inmediata.