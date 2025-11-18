EE.UU. Acusa Ethian Vásquez pertenecer a organización criminal transnacional

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Esteffani José Vásquez Amarante, conocido también como “Ethian” y “Baby” de acuerdo con el expediente de la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, aceptó ayer voluntariamente ser extraditado al Distrito de Puerto Rico donde será procesado por “asociación delictuosa” relacionada con el tráfico y distribución de drogas en territorio norteamericano, y lavado de dinero.

A Vásquez Amarante se le sindica como miembro de una organización criminal transnacional (OCT) ubicada en la República Dominicana, dedicada al lavado de dinero y actividades de narcotráfico en ambas naciones, en particular a Puerto Rico.

Dicha organización fue detectada en una investigación realizada en el país por autoridades del orden público de los EEUU, que identificaron entre sus miembros además de a Vásquez Amarante, a Fidel Antonio (Knight-Cerda).

Según el expediente, el 17 de marzo de 2021, un empleado del FBI encubierto (UC) haciéndose pasar por un blanqueador de dinero en Puerto Rico acordó con miembros de la OCT en la República Dominicana, “convertir cuatrocientos mil dólares (USD4,000,00) en efectivo a criptomoneda” y enviar la criptomoneda al país.

“De acuerdo con una fuente confidencial del FBI con conocimiento personal de la transacción, (CHS-1), Esteffani José Vásquez Amarante y Knight-Cerda le encargaron a un mensajero de dinero de recoger el efectivo a granel y entregarlo al Agente Encubierto (UC) en Puerto Rico”, agrega.

Indica que el mensajero de dinero llegó a la localización predeterminada en San Juan, Puerto Rico, y le entregó el dinero en efecto al Agente Encubierto (UC), quien a su vez lo convirtió en criptomoneda como había acordado con Vásquez Amarante y Knight-Cerda, “y lo envió a las cuentas de los individuos que residen en la República Dominicana”.

Agrega que el 24 de marzo de 2021, durante un operativo aparte de recogida de dinero, “el mismo mensajero de dinero entregó aproximadamente Dos Millones de dólares ($2,000,000.00)al Agente Encubierto (UC) (que se hacía pasar por un “blanqueador encubierto” en San Juan, Puerto Rico.

TRES CARGOS A ENFRENTAR

Ethian será procesado de Puerto Rico por “ asociarse para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos” en violación de las 963, 959 (a) y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

También por “ayuda y facilitación” de la distribución de la droga en territorio norteamericano; y para cometer delitos de lavado de dinero, en violación de la Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B)(i) y 1956 (a) (1) (A) (i) del Título 18 del Código de los Estados Unidos .

Y por “Asociación delictuosa para cometer delitos de lavado de dinero”, en violación de la Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B)(i) y 1956 (a) (1) (A) (i) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

El caso penal por el que se le acusa es de fecha 7 de septiembre del año 2023, y el requerimiento para su extradición fue hecho por las autoridades norteamericanas el 27 de mayo del 2025 en curso. Fue arrestado mediante Resolución Número 001-Ü22-2025-SRES-00969, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 9 de junio pasado.

