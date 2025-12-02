Efemérides recuerda independencia efímera

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias conmemoró ayer el 204 aniversario de la Independencia Efímera, que tuvo lugar desde el 1 de diciembre de 1821 hasta el 9 de febrero de 1822 en un solemne acto realizado en el Panteón de la Patria.

El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, hizo una reflexión sobre cómo un acontecimiento de primer orden para la nacionalización insular de la parte oriental de la isla separó al país del dominio español, hasta ser destruida por la invasión y ocupación haitiana durante 22 años.

Recordó que la lucha independentista liderada por el prócer ilustrado José Núñez de Cáceres dejó una huella en la nación dominicana, cuya historia gloriosa se ha escrito conquistando retos, venciendo dificultades y derrotando peligrosos desafíos.

Durante su intervención, señaló además como el espíritu patriótico de la Independencia Efímera debe fortalecer la soberanía nacional, la integridad territorial, la autodeterminación y la dominicanidad.

Al término, procedió a firmar el libro de constancia histórica acompañado en la dirección del ritual solemne del arquitecto Gustavo Ubrí, director del Panteón de la Patria y de la arquitecta Ana Cristina Martínez, directora del Museo Fortaleza Santo Domingo e invitados especiales.