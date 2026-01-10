Crisis en Venezuela eleva tensiones sobre la economía regional

Publicado por Nelson Marrero Creado: Actualizado:

Si bien el país es descrito en círculos financieros internacionales como moderadamente vulnerable a factores externos y su favorable condición para resistir embestidas aparece certificada, la estabilidad económica y política de esta zona del continente ha ingresado a riesgos mayores tras la cruenta operación de captura del presidente Nicolás Maduro generada con un impresionante despliegue bélico de Estados Unidos sobre la soberanía de Venezuela. Está por verse lo que representaría para República Dominicana el que a continuación emerjan choques globales contra su espina dorsal que es el turismo y que surjan alzas desquiciadoras de materias primas en desafío a su notable capacidad exportadora.

Preocupante panorama de proyección global tras lograrse que el turismo, que es clave para el país, sobrepasara con éxito la calamidad para el comercio y la producción irradiada por la epidemia del Covid-19 hacia todos los continentes y estar ahora favorecido por cotizaciones del oro y la plata históricamente las más elevadas, metales de principalía en la generación de exportaciones y captación de divisas.

Estados Unidos, el principal socio comercial y de estrechos y positivos lazos gubernamentales con República Dominicana, es todavía el destino primordial de bienes locales consumidos en el exterior pero bajo una espada de Damocles: la tendencia a aislarse y a gravar mercancías extranjeras sorpresivamente que Washington tiene implantada no permite dormir tranquilo a quienes apoyados en un óptimo crecimiento han estado produciendo en zonas francas textiles, dispositivos médicos de reconocida calidad y otros bienes para el más importante mercado de consumo en el mundo que es Norteamérica.

Airosamente la economía dominicana se destaca, desde su condición abierta al resto del mundo, por su estable expansión, atracción de capitales y capacidad de adaptarse al contexto internacional. Medida como una de las más dinámicas de América Latina a partir de políticas macroeconómicas sólidas y un entorno favorable a los negocios que de fuera le llegan.

Descrita por las más reconocidas agencias calificadoras como de gran capacidad de adaptación a los cambiantes contextos de esta época sin que pueda adivinarse si en algún futuro momento de esta crisis extrema de la globalidad, salgan a relucir sensibilidades a impactos que es imposible descartar en esta hora. Faltarían desafíos que asoman en el horizonte.

LAS DEBILIDADES

Bajos niveles educativos, insuficiente crecimiento y productividad, infraestructura deficiente, altos costos de financiamiento y tributación deficitaria (perfiles comunes a República Dominicana y países vecinos) son señalados por el Banco Mundial como vulnerabilidades clave que pesarían demasiado si el match entre Estados Unidos y el chavismo de Venezuela erosiona severamente la paz regional. Estima además que si bien el país crece económicamente y ha avanzado en reducción de la pobreza, existen desafíos estructurales por desprotección social y obsolescencia fiscal.

El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, figura entre las entidades de análisis económicos que consideran a la República Dominicana situada (en medio de una zona caribeña en trauma) en desafíos fiscales por un elevado gasto corriente y un endeudamiento excesivo. Percibe además baja productividad, escasez de recursos humanos calificados y una desequilibrada relación entre la oferta y la demanda laborales. Le agrega elevada informalidad laboral y demasiado dependencia a sectores y recursos específicos con una aguda brecha de desigualdad entre el campo y las ciudades.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) considera que República Dominicana -al igual que otras naciones con déficit de desarrollo- se expone con vulnerabilidad a factores externos como la volatilidad financiera global, la desaceleración del comercio y fallas institucionales. Reconoce que el turismo y las remesas (ahora sometidas a impuestos de EU) mitigan parcialmente los impactos que llegan de fuera sin dejar de advertir que el país requiere diversificación de su sistema productivo y reformas que lo fortalezcan contra embates foráneos.

La Unctad ha sostenido que la dependencia dominicana de materias primas importadas y caracterizadas por la volatilidad de sus costos ha dado permanencia a incapacidades para resistir choques externos. Un país débil internamente por tener presupuestariamente frenada la inversión pública y padecer escasez de créditos a tasas moderadas. Una desaceleración evidente aunque los datos no revelen crisis.

En reciente comparecencia a un medio televisivo los acreditados economistas Franklín Vásquez y Henri Hebrard coincidieron en que el desempeño económico del país refleja una combinación de debilidades estructurales, altos costos financieros y baja inversión estatal.