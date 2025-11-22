Restando valor a los signos positivos de la economía de RD

Publicado por Nelson Marrero Creado: Actualizado:

A los indicadores que autorizarían a describir al país como situado "en la solidez de sus fundamentos internos" para preservarse económicamente de un "entorno internacional convulso", están haciendo compañía el enfático reclamo al Gobierno del Fondo Monetario Internacional, FMI, de emprender a corto plazo reformas fiscales y estructurales y un estudio adicional divulgado esta semana que expresa cierta alarma por el estancamiento de ingresos con un déficit fiscal crónico, reflejo de que no se llega a cubrir los gastos corrientes.

Lo único que faltaba para telón de fondo a las narrativas catastrofistas que emergen de la oposición, la más negada a ver luces en la gestión del presidente Luis Abinader y que no se exime de utilizar una artillería desproporcionada para suponer a la República en "descomposición económica y desgaste político" o sufriendo "el abandono de servicios básicos que deterioran -in extremis- servicios básicos".

En octubre pasado, y trazando premisas claras, el articulista del periódico Diario Libre, abogado y académico José Luis Taveras (sin bandería conocida ni cosa parecida) llamó a la trinchera antigobiernista a "revaluar su rol y superar el modelo de criticar y descalificar de forma indiscriminada al Gobierno sin ofrecer alternativas distintas para la solución de los principales problemas de la sociedad."

Y agregó: "Los opositores muestran su insolvencia cargada de pobreza conceptual crónica al mantener el guión de detractar sin caer en cuenta de que suman puntos a favor del Gobierno". Los exhortó a rebasar la "crítica por la crítica y abordarla con una mínima racionalidad a fin de darle consistencia y credibilidad".

PREOCUPACIONES

Sin omitir detalles favorables a sus razonamientos sobre el rumbo de la economía dominicana, ni agregar escozor a sus valoraciones, el Fondo Monetario Internacional pareció de todos modos coincidir más que antes con analistas locales que expresan preocupaciones por los déficit de cuentas corrientes urgiendo esta vez a que sea reducido, lo que podría interpretarse como la fijación de un plazo perentorio.

Y aunque confía en un cercano repunte de la economía, no deja de resaltar que el crecimiento está desacelerado desde finales del 2024 y del primer semestre del 2025 a partir de un aumento de la incertidumbre y a condiciones financieras restrictivas que persisten como freno al crecimiento, lo que pondría en riesgo la estabilidad.

Con enfática frases que de todos modos transmitían optimismo, en su reciente informe al Gobierno el FMI reiteró que las autoridades dominicanas deben mantener políticas fiscales prudentes al tiempo de reclamar un incremento en la inversión pública, esa que ha caído al nivel más bajo en más de dos decenios.

"Las reformas fiscales y estructurales, sobre todo en el sector eléctrico, son esenciales para mejoras las perspectivas de crecimiento a mediano plazo", agregó, como tomando en cuenta que los subsidios a ese ámbito crecen, crecen y crecen y los cobros por energía servida, incluyendo la robada, bajan, bajan y bajan con la reacción gubernamental fácil de acrecentar el endeudamiento al borde de lo no recomendable.

A propósito de esto, tras estudiar los puntos salientes del proyecto de Presupuesto General del Estado 2026, la economista Rosa Cañete Alonso, de notable trayectoria en el PNUD y con maestría en desarrollo, reiteró en esta misma semana su preocupación porque "República Dominicana continúa destinando más recursos para cubrir deudas del pasado que a invertir en su futuro y su desarrollo". Sostuvo que este es un país "atrapado en el peligroso círculo vicioso de ingresos estancados y un gasto rígido y creciente".

OTRA VERSIÓN

Marcando diferencia, una muy reciente publicación del Banco Central insistió en que "República Dominicana ha experimentado un crecimiento de la economía sostenido en la captación de Inversión Extranjera Directa a pesar de un entorno internacional desafiante y aunque el flujo de inversión directa en el mundo descendió en un 11% mientras en República Dominicana creció un 3%" en el 2024. Y con un tono de absoluto optimismo la entidad destacó que el país "está cubriendo con holgura el déficit de cuenta corriente de la balanza de pago".

A partir de las cifras anteriores, el BC fue categórico en considerar demostrado que con sus actuales fundamentos estructurales la economía dominicana no solo amortiguó el impacto global negativo sino que reforzó su posición relativa en la región experimentando un crecimiento en la llegada de inversiones en el 2024 cuando ascendió en un 49.7% comparado con lo ocurrido en el 2019 previo a la pandemia.

Certificando un desempeño positivo, el BC consideró evidente "la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país y su capacidad para sostener el flujo de capitales externos incluso en contextos de volatilidad internacional".