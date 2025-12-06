Valoraciones favorables al Gobierno del que se espera apueste más al desarrollo

Publicado por Nelson Marrero Creado: Actualizado:

Declaraciones de dirigencias empresariales suelen resultar favorables a la administración del presidente Luis Abinader que a juicio del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, está permanentemente abierta al trabajo conjunto con el sector privado; mientras la Asociación de Industrias de la República Dominicana, (AIRD) atribuye al oficialismo mensajes claros a inversionistas y a las instituciones en general de que se empeña en facilitar el crecimiento industrial y fomentar concertaciones.

A título personal gerentes y analistas expresan confianza en que el país está ante la posibilidad de una nueva era de industrialización imprescindible para generar empleos de calidad conscientes de que se trata de una meta imprescindible a corto plazo para proteger el crecimiento de la economía que preocupantemente registró disminuciones al acercarse el fin de año.

Sostienen el criterio de que para elevar el nivel de desarrollo el Estado debe enfocarse más decididamente en promover alianzas público-privadas dirigidas a aumentar la productividad, la industrialización y la generación de capitales con protagonismos que fortalezcan la economía y se preserve la estabilidad social y política que atrae inversiones.

No en vano y en aproximación a ese punto de vista, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, ámbito preponderante del organismos multilateral, recomienda al país fomentar un desarrollo diversificado que aumente el crecimiento de la economía coincidiendo con quienes entienden que debe apelarse a formas apropiadas de combatir la pobreza como sería invertir en capacitaciones de la mano de obra para favorecer la creación de empleos y la elevación de los salarios.

En reciente informe la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, reconoció que aunque la República Dominicana ha disminuido la concentración de ingresos en pocas manos, continúa todavía con un elevado nivel de desigualdad que se extiende por toda la región con un sector social más rico que el año pasado captó el 34.2 % del ingreso de la economía y el 10% más pobre que solo alcanzó al 1.7 % .

EL LADO FLACO

Por lo visto sobre República Dominicana el sol no distribuye sus rayos con uniformidad hacia los estratos sociales si se presta oído al flujo grande de quejas de pequeñas y medianas empresas (pymes) por experimentar pérdidas de rentabilidad a causa del alto costo de la energía eléctrica, por dificultades para acceder al crédito bancario y por elevadas tasas de interés. Muchas marchan cuesta arriba por la presión fiscal, la imposibilidad de ascender administrativamente con capacitaciones gerenciales, un bajo acceso a la innovación digital y constreñindas a la informalidad que las excluye de los beneficios que recibe el empresariado mayor.

Desde organismos multilaterales se señala que el "lado flaco" de la economía dominicana incluye la desigualdad social y unos niveles insuficientes de respaldo a la iniciativa privada. Una de las entidades ha dicho que a pesar de que el Índice de Desarrollo Humano aparece alto y la economía ha crecido, el impacto no se distribuye equitativamente.

Se reclama superar inequidades en materia de salud, educación e ingresos por una concentración del recurso laboral más calificado en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo mientras las regiones de frontera y de la cuenca del río Yuna presentan niveles inferiores de desarrollo.

DESAFÍOS

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, entiende que República Dominicana debe garantizar el bienestar impulsando el desarrollo humano, elevando la calidad del sistema educativo, abordando la pobreza y la desigualdad de género, mejorando la gobernanza educativa y el acceso a servicios básicos de calidad con la creación de un entorno sostenible.

Se necesita una mayor participación de las familias en el proceso educativo en apoyo a la función docente con soluciones para altos índices de repitencia e inasistencia a las aulas, enfocar la enseñanza para que no excluya a niños y adolescentes de los estratos bajos, universalizar el Internet y crear conciencia temprana del respeto a sus derechos en los jóvenes.

Una receta prescribe al país fortalecer la institucionalidad reduciendo la dispersión de las estructuras que aplican programas sociales según diagnóstico del propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.