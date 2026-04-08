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Aniversario doloroso

Embajada de EE.UU acompaña en “oración” a RD a un año de la tragedia Jet Set

En el mensaje, la embajadora destacó la resiliencia del pueblo dominicano ante la tragedia.

Las imágenes de algunos de los fallecidos están en la parte frontal del Jet Set.

Las imágenes de algunos de los fallecidos están en la parte frontal del Jet Set.

Merilenny Mueses
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La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recordó este 8 de abril el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, en la que murieron 236 personas, y expresó su solidaridad con el país y las familias afectadas.

El mensaje fue difundido a través de un comunicado firmado por la embajadora Leah Francis Campos.

“Hoy recordamos con profundo lamento el primer aniversario de la tragedia en Jet Set, un día que marcó el corazón de la República Dominicana”, expresó.

La representación diplomática también manifestó acompañamiento a las víctimas y sus allegados.

“Acompañamos en oración a las familias que perdieron a sus seres queridos y a todos los que aún llevan el peso de esa noche”.

En el mensaje, la embajadora destacó la resiliencia del pueblo dominicano ante la tragedia.

“En momentos como este, recordamos que incluso en medio del dolor nuestro Señor Jesucristo camina con nosotros. El pueblo dominicano ha demostrado una resiliencia extraordinaria, unido en fe, en solidaridad y en amor por el prójimo. Que Dios bendiga a las familias afectadas y continúe guiando a la República Dominicana”.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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