Embajada de EE.UU acompaña en “oración” a RD a un año de la tragedia Jet Set

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recordó este 8 de abril el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, en la que murieron 236 personas, y expresó su solidaridad con el país y las familias afectadas.

El mensaje fue difundido a través de un comunicado firmado por la embajadora Leah Francis Campos.

“Hoy recordamos con profundo lamento el primer aniversario de la tragedia en Jet Set, un día que marcó el corazón de la República Dominicana”, expresó.

La representación diplomática también manifestó acompañamiento a las víctimas y sus allegados.

“Acompañamos en oración a las familias que perdieron a sus seres queridos y a todos los que aún llevan el peso de esa noche”.

En el mensaje, la embajadora destacó la resiliencia del pueblo dominicano ante la tragedia.

“En momentos como este, recordamos que incluso en medio del dolor nuestro Señor Jesucristo camina con nosotros. El pueblo dominicano ha demostrado una resiliencia extraordinaria, unido en fe, en solidaridad y en amor por el prójimo. Que Dios bendiga a las familias afectadas y continúe guiando a la República Dominicana”.