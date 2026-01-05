Embajada EE.UU. destaca éxito de captura Maduro

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana destacó el éxito con el que presidente de su país, Donal Trump, ejecutó “la gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y expulsado del país junto con su esposa”.

Le agradeció y lo felicito por la operación realizada en colaboración con las fuerzas del orden estadounidense. “¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump”.

Demócratas disienten

Sin embargo, en Estados Unidos, la exvicepresidenta, Kamala Harris y la expresidenta de la Cámara de Representante, Nancy Pelosi, condenaron la forma como actuó el presidente, sin autorización del Congreso y lo acusaron de atacar en busca del petróleo y de acumular poder. El mandatario argumentó delitos como narcotráfico.

Descartaron por separado que la acción militar sea por tema de narcotráfico.

Harris se pronunció contra la intervención militar a través de sus redes sociales, indicó que las acciones de Trump en Venezuela no hacen que Estados Unidos sea un país más seguro, más fuerte o más asequible.

“Que Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo no cambia el hecho de que esta acción fue ilegal e imprudente. Ya hemos visto esta película antes. Guerras por un cambio de régimen o por el petróleo que se vende como fuerza. No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de erigirse en el dictador regional”, consideró.

En tanto, Pelosi opinó que Venezuela está gobernada por un régimen ilegítimo, pero la administración no ha demostrado que existiera una amenaza urgente a la seguridad nacional de Estados Unidos que justificara el uso de la fuerza militar estadounidense.