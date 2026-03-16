Embajada de EE. UU. lanza advertencia: “No se arriesgue a hacer fraude”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana emitió una advertencia contundente sobre las consecuencias del fraude en solicitudes de visas de inmigrante, especialmente aquellas basadas en relaciones falsas.

Según la misión diplomática, representar falsamente un matrimonio o un vínculo biológico con el propósito de obtener beneficios migratorios es una acción ilegal y poco ética que puede acarrear sanciones de por vida. “El fraude no solo afecta al solicitante, sino que puede impactar también a los miembros de su familia”, señala el comunicado.

Las autoridades consulares recordaron que quienes incurran en este tipo de prácticas podrían enfrentar la prohibición permanente de ingresar a Estados Unidos, además de la denegación inmediata de la visa solicitada.

El fraude incluye matrimonios simulados o la declaración de vínculos familiares inexistentes. En contraste, quienes soliciten una visa basada en una relación genuina deben presentar evidencia auténtica, como fotografías, registros de comunicación o documentos financieros compartidos.

La Embajada exhortó a los solicitantes a proteger su futuro asegurándose de que sus peticiones reflejen la verdad. Asimismo, recomendó que, en caso de estar involucrado en una relación fraudulenta, se retire la petición antes de la entrevista consular para evitar consecuencias irreversibles.