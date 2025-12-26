Embajada EE.UU. en RD cierra hoy, por Navidad

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos anunció a los ciudadanos de su país que se mantiene cerrada y las Agencias Consulares hoy 26 por motivo de las festividades de Navidad.

La medida fue aplicada desde el 24 de este mes, por la Nochebuena y el 25 cuando por la conmemoración del Día de Navidad, una tradición que los dominicanos que profesan el cristianismo, sobre todo el catolicismo, acogen en recordación del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios y que es declarado día no laborable.

La entidad avisa a los solicitantes de pasaportes estadounidenses, servicios notariales y servicios de visas que recibirán notificaciones sobre la reprogramación de citas.

Informó que no laboran las sede central, en la ciudad de Santo Domingo ni sus oficinas en en las localidades de Punta Cana y Puerto Plata.

En su mensaje para los ciudadanos estadounidenses indica que por orden ejecutiva, todos los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal de los Estados Unidos permanecerán cerrados desde el miércoles 24 al viernes 26 de este mes.

“Esto se suma al feriado federal programado regularmente el 25 de diciembre”, precisa el aviso de las autoridades de la delegación estadounidense en Santo Domingo.

Visado de inmigrantes

La Embajada de los Estados Unidos señaló que el Programa de Exención de Entrevista para los solicitantes de visa de no inmigrante sigue vigente, y su oficial consular desplegó en una campaña, en las redes sociales oficiales, para explicar detalladamente los requisitos y cómo aplicar.

Los detalles se encuentran en el canal de YouTube o directamente en: https://youtu.be/3pk6tHgwiNQ.

En un vídeo de casi ocho minutos, se le recuerda a los aspirantes a obtener una visa de los Estados Unidos, que desde el 1 de octubre de 2025, el departamento actualizó las categorías de solicitantes para exenciones de entrevistas de visa de no inmigrantes, por lo que insta a los aspirantes a revisar la medida.