Embajada de EE. UU. en Santo Domingo cierra por lluvias extremas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo anunció que permanecerá cerrada este miércoles 8 de abril de 2026 debido a las condiciones meteorológicas extremas que afectan la capital. Todos los servicios rutinarios han sido cancelados.

Los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia de emergencia pueden comunicarse al 809-567-7775. Asimismo, se informó que el Centro de Solicitud de Visas (VAC) opera con capacidad limitada y que quienes no puedan asistir a sus citas recibirán instrucciones para reprogramarlas.

Las agencias consulares de Puerto Plata y Punta Cana continuarán ofreciendo servicios rutinarios y asistencia a ciudadanos americanos, siempre que las condiciones del tiempo lo permitan.

Recomendaciones de seguridad

La Embajada exhortó a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales como el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y su aplicación móvil “alertaCOE”. Además, emitió una serie de medidas preventivas:

• No caminar, nadar ni conducir por rutas inundadas.

• Evitar cruzar puentes y dirigirse a terrenos elevados.

• Permanecer dentro del vehículo si el agua se mueve rápidamente; en caso de que el nivel suba, buscar refugio en el techo.

• Contactar a la policía o autoridades en caso de condiciones peligrosas.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden llamar al 911 o al número central de la Policía Turística (POLITUR) 809-200-3500, disponible también en inglés mediante la aplicación móvil “POLITUR APP”.

La Embajada recomendó a los estadounidenses inscribirse en el Programa de Viajero Inteligente (STEP) para recibir actualizaciones de seguridad y revisar sus planes de contingencia familiar.