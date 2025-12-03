Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Affe Gutiérrez, favorecido con una sentencia que ordena al Estado dominicano pagarle RD$10 millones como indemnización por una condena de la que fue absuelto, solicitó ayer a la Procuraduría General (PGR) una investigación penal contra Esteban Andrés Angomás Delgado y/o Esteban Andrés Delgado, por supuesta “falsedad de testimonio” en el juicio en su contra.

Asimismo, solicitó al Consejo del Poder Judicial (CPJ) las copias “íntegras, completas, legibles y certificadas”, de todo el expediente de investigación, actuaciones, informes y conclusiones producidas por la Inspectoría General, en relación con los jueces Fernando Fernández Cruz y Eudalina Salvador Reyes.

En la instancia a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, Gutiérrez dice que Esteban habría realizado una confesión pública detallada, “en la cual admite haber sido pagado para declarar en mi contra y de mi padre Rafael Gutiérrez Heredia”.

Agrega que también dice quién le pagaba, cuánto recibía y cómo lo instruían para sostener versiones falsas. Indica que, además, “menciona nombres e identifica empleos otorgados en el IDAC, como pago por su testimonio”. Afirma que la confesión hecha pública por Esteban, “constituye un hecho autónomo e independiente, que activa la obligación constitucional del MP de investigar de oficio la falsedad, corrupción y fabricación de pruebas.