Embajadora de EE. UU. celebra Acción de Gracias en República Dominicana

Leah Francis Campos, embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, compartió este jueves con marineros estadounidenses en el marco del Día de Acción de Gracias.

El evento se realizó a bordo del USS Gerald R. Ford (CVN 78), el portaaviones más grande y avanzado del mundo, actualmente desplegado en el Mar Caribe.

La actividad tuvo lugar en el comedor de popa de la embarcación, donde la diplomática conversó, agradeció y compartió con la tripulación que permanece lejos de casa durante esta festividad tan significativa para la cultura estadounidense.

Las fuerzas militares de Estados Unidos se encuentran desplegadas en la región como parte de las misiones del Comando Sur, apoyando operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades estratégicas del presidente estadounidense.

Su labor se centra en combatir el narcotráfico, reforzar la seguridad regional y proteger la patria.

La embajadora extendió un mensaje de gratitud y reconocimiento “Happy Thanksgiving!”.