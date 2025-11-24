Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, emitió unas declaraciones hacia el pueblo dominicano, en las que resalta los valores que unen a las dos naciones y afirma que está convencida de que trabajando hombro con hombro, “seguiremos construyendo un futuro de prosperidad, seguridad y oportunidades para todos”.

Agradeció la cálida bienvenida y dijo que desea recorrer el país para conocer a la gente, cultura, tradiciones, “y seguir aprendiendo de ustedes. Me siento muy afortunada y desde ya, como en casa”. Destacó la importancia del del amor por la patria, los valores cristianos y la familia que sostiene e inspira.

“Sé que la amistad entre nuestros países es fuerte y duradera. Juntos hemos enfrentado desafíos, pero también, hemos compartido grandes logros”, consideró.

“¡Hola!, República Dominicana. Soy Leah F. Campos, la nueva embajadora en este hermoso país. Es un verdadero orgullo asumir esta responsabilidad y representar a mi nación ante un pueblo tan cercano y tan amigo”, expresó Campos, asesora de política exterior y exagente estadounidense, quien asumió el pasado 7 de octubre, en el segundo Gobierno del presidente Donald Trump .

La tercera mujer en desempeñar el cargo por su país, indicó que a lo largo de su carrera ha tenido el privilegio de servir a su nación en distintas partes del mundo, “pero esta misión, aquí, en la República Dominicana, representando al presidente Trump, es verdaderamente el honor de mi vida”.

En un vídeo colgado en las redes de la embajada, mostrando lugares dominicanos, señaló que desde el primer momento, ha sentido una conexión muy especial con el pueblo dominicano.

“En cada sonrisa, en cada saludo, en cada conversación, reconozco valores que también son el corazón de mi vida”.