Embajadora EE. UU. recibe a organizaciones pro vida

La embajadora de Estados Unidos, Leah F. Campos, sostuvo un encuentro con organizaciones de la sociedad civil. Durante la reunión, fue destacado el importante rol que desempeñan esas entidades en los procesos legislativos.

Participaron Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi), Grupo Acción Cristiana, Movimiento Matrimonio Feliz y Juventud con una Misión (Jucum).

Una información indica que la diplomática entregó a cada representante de entidad una copia de la carta del Geneva Consensus del presidente Donald Trump como parte del intercambio de contextos.

La presidente de Fomudevi, Damaris Patrocinio, agradeció por esa reunión que definió maravillosa y afirmó que extienden su plena disposición a cooperar con Campos y su equipo en iniciativas de interés mutuo y colectivo.

“Esperamos con entusiasmo la oportunidad de trabajar juntos para fortalecer los lazos bilaterales en defensa de la vida, la familia, los valores, la soberanía, las libertades y, sobre todo, estaremos de pie a su lado en la defensa y protección de nuestros principios judeocristianos”, manifestó.

Patrocinio expresó su agradecimiento a Matrimonio Feliz, Acción Cristiana y a Jucum, organizaciones con las que dijo comparte principios, visión y la firme defensa de la vida y de la familia.

“Con quienes también tuvimos el honor de compartir en este importante encuentro en un ambiente cordial, respetuoso y enriquecedor, que abrió espacios de comprensión mutua, cooperación y fortalecimiento de valores comunes”, dijo.

Leah Francis Campos fue juramentada el 12 de octubre de 2025 en una ceremonia oficial en Washington, poco antes de emprender su viaje a República Dominicana.