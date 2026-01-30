Embajadora de EE. UU resalta visión de Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, asistió como invitada especial a la conferencia “Santiago como corazón productivo”, ofrecida por la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, quien definió a esta ciudad como un eje clave para el desarrollo económico nacional.

“Sin lugar a dudas, es uno de los motores económicos más importantes de la República Dominicana”, expresó la diplomática al iniciar su intervención, en la que resaltó que Santiago y la región del Cibao representan una de las expresiones más sólidas del espíritu emprendedor dominicano, con aportes relevantes desde la manufactura y las zonas francas, la agroindustria.

Campos señaló que el Cibao se encuentra en una posición estratégica para atraer manufactura avanzada y nuevos encadenamientos productivos, al tiempo que reconoció el liderazgo del Gobierno dominicano en la promoción del país como parte de cadenas de suministro globales.

Durante su exposición, la embajadora también resaltó el carácter histórico y estratégico de los vínculos bilaterales, indicando que la República Dominicana ha sido uno de los aliados más constantes y confiables de los Estados Unidos en el Caribe.

Afirmó que, así como el presidente Donald Trump impulsa la visión de “Make America Great Again”, celebra que líderes dominicanos como el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña estén igualmente comprometidos con el fortalecimiento del desarrollo nacional. “Cuando protegemos nuestras fronteras, nuestras cadenas de suministro, sistemas financieros y nuestras instituciones, protegemos la prosperidad de nuestros pueblos”,