Embajadora de EEUU: respetan la soberanía, los valores y las prioridades de RD

La embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah F. Campos aseguró que respetan la soberanía, los valores y las prioridades de ambos países y que así es que operan los verdaderos socios y amigos.

“El trabajo que hacemos juntos es, literalmente, “America First» y «the Dominican Republic First” al mismo tiempo. Es decir, respetamos y celebramos plenamente que la República Dominicana ponga a la República Dominicana en primer lugar”, dijo durante su discurso en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio.

Agregó que la relación bilateral está basada en prioridades y una visión compartida. “Como lo diría el presidente Trump: “Let’s make America and the Dominican Republic great again (Hagamos que Estados Unidos y la República Dominicana vuelvan a ser grandes”.

Campos ofreció un discurso de 23 minutos, que se puede considerar corto para este tipo de eventos donde sus expositores hablan por más de una hora.

En el mismo priorizo el hablar de Dios y dijo “Sé que muchos no están acostumbrados a hablar de estas cosas en público o en reuniones oficiales, pero yo no tengo miedo de decir que busco diariamente la guía de mi Señor Jesucristo, y me encanta que este sea un país lleno de personas que aman a Dios y lo honran”, expuso.

Resaltó que esto la hace sentir como en casa aquí en la República Dominicana, “que me hacen sentir bendecida y honrada de representar a mi país aquí, y que dejan claro que nuestros valores cristianos compartidos se traducen en valores comunes de libertad, libertad económica y una búsqueda de paz y seguridad”, resaltó.

Además indicó que aunque no ha tenido la oportunidad de viajar fuera de Santo Domingo para visitar las hermosas playas, pueblos, y ciudades del país. “ha aprovechado las tranquilas mañanas de Santo Domingo para asistir a misa diaria la mayoría de los días entre semana y todos los domingos. Incluso tuve la oportunidad de visitar y vivir por primera vez en mi vida un servicio evangélico”, expuso ante la presencia de funcionarios dominicanos entre ellos la primera dama, Raquel Arbaje.

Campos enfatizó que gran parte de su carrera ha sido enfocada en la seguridad nacional, la aplicación de la ley y el combate contra los crímenes financieros. Esto le enseñó que la seguridad económica y la seguridad nacional van de la mano.

“Cuando protegemos la integridad de nuestros sistemas financieros, nuestras fronteras y nuestras instituciones, protegemos nuestra prosperidad. Protegemos a nuestros pueblos”, expresó.

Expuso que la administración Trump actual está comprometida con la República Dominicana en fortalecer la seguridad fronteriza, contrarrestar el narcoterrorismo y mejorar la vigilancia marítima. “La soberanía y la integridad territorial importan: cada nación tiene el derecho y la responsabilidad de controlar sus fronteras. Y esto es precisamente el primer pilar de nuestra política exterior: hacernos más seguros”, dijo.