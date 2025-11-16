Embajadora en Portugal lidera acuerdo entre RD y Mamaland por más de USD$300 millones

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la empresa Mamaland Company S.A. (Grupo Mota-Engil) firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU) para desarrollar proyectos de restauración ecológica, créditos de carbono y conservación ambiental en la República Dominicana, con una inversión potencial de 300 millones de dólares (RD$18,000 millones).

La iniciativa fue posible gracias a la articulación diplomática de la Embajadora dominicana en Portugal, Patricia Villegas de Jorge, quien destacó que el acuerdo “posiciona al país como referente regional en financiamiento verde y acción climática”.

El MoU incluye estudios en áreas degradadas, manglares, humedales y zonas protegidas, y busca generar oportunidades de empleo verde, transferencia tecnológica, fortalecimiento institucional, responsabilidad social y capacitación de comunidades rurales.

La embajada dominicana en Portugal reafirmó su compromiso con la diplomacia de resultados y la captación de inversión extranjera directa, en beneficio de la población dominicana y del desarrollo sostenible del país.