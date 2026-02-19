Embajadora visita ministro de Defensa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., recibió en su despacho la visita oficial de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, en un encuentro que reafirma los sólidos vínculos de cooperación y amistad que unen a ambas naciones.

La reunión se desarrolló en la sede del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, donde las autoridades intercambiaron impresiones sobre temas de interés común, orientados al fortalecimiento de la seguridad, la colaboración bilateral y el intercambio estratégico en materia de defensa.

Durante el cordial diálogo, ambas partes resaltaron la importancia de continuar consolidando los mecanismos de cooperación existentes, así como de impulsar nuevas iniciativas conjuntas que contribuyan a la estabilidad y seguridad regional. Este acercamiento evidencia el compromiso permanente del Gobierno dominicano y de la Embajada de los Estados Unidos de seguir trabajando de manera coordinada y estratégica en favor del desarrollo y la paz en el hemisferio.