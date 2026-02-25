“El embarazo adolescente es una tragedia a nivel nacional”, dice directora del Hugo Mendoza

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM), la doctora Dhamelisse Then, dijo este miércoles que el embarazo en la adolescencia es una tragedia a nivel nacional.

“Esto aumenta la mortalidad materna, aumenta la mortalidad neonatal y produce una serie de trastornos”, explicó.

Indicó además que, a nivel de la región de América, teníamos una alta incidencia de embarazadas: 90 por cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años; ahora tenemos 70, en comparación con otros países de la región.

“Esperamos alcanzar los niveles que existen en Europa del Norte, que son menos de 10, pero estamos trabajando para lograrlo”, añadió.

Sobre la salud mental en la juventud, el HPHM se encuentra en una zona donde “lamentablemente tenemos mucho consumo de sustancias”.

“Recibimos niños y adolescentes, sobre todo, que están utilizando sustancias y, por lo tanto, presentan trastornos de salud mental secundarios a eso. También recibimos pacientes con intentos autolíticos y conductas de “cutting” (intentos de quitarse la vida); eso es básicamente lo que más recibimos.

“Pero contamos con un departamento de salud mental que da una respuesta adecuada a este tipo de casos”, manifestó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral

Directora Mabel Jones

Similar situación se vive en el Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral.

Así lo explicó su directora Mabel Jones, quien explicó que llegan casos de niños afectados por consumo de sustancias.

“Estos hacen depresión mayor, psicosis e intentos autolíticos. También recibimos niños abandonados que los encuentran en la calle", precisó.