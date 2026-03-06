Emilio López se desvincula de defensa a maestra de Mi Segundo Hogar: "Otros asumirán el proceso"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El abogado Emilio López aseguró que su rol en el proceso legal del caso de presunta agresión por parte de una maestra contra una niña en el centro educativo Mi Segundo Hogar/Littles Steps, ubicado en el Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, solo correspondió a "un favor de llevar" a la docente ante el Ministerio Público.

"Desde ahora en adelante será asistida por otros abogados. Nosotros cumplimos, reitero, para llevarla ante el Ministerio Público y el Ministerio de Educación. Quien le habla ya no asumirá el proceso", indicó el togado.

En ese orden, López puntualizó que, sin importar el hecho que se haya cometido, constitucionalmente, cualquier persona merece un representante legal.

Más temprano, el abogado había manifestado que la señalada, identificada como Yamelsy Matos Beltré, estaba muy triste por lo sucedido y que "reconoció que se manejó de manera inadecuada".

Sobre el hecho

El pasado jueves en la noche, a través de un video, varias plataformas de noticias denunciaron a Matos Beltré por alegada agresión contra una menor de unos 4 años, a quien, supuestamente, la obligó a recoger su propio vómito para que se lo comiera.

“Abre la boca y cómetelo”, se escucha decir a la joven en el material gráfico. “Trágatelo, cuidado si lo vomitas. Cuidado”, dijo la supuesta agresora.

En las imágenes también se aprecia que la maestra introduce sus dedos en la boca de la niña, aparentemente para obligarla a tragar, mientras sostiene unas sandalias en las manos en señal de amenaza.

Autoridades investigan

Ante la difusión del video, la directora de la Unidad de Violencia de Género y Protección al Menor, Ayeisa Cedeño, informó que se trasladaron al centro educativo para recopilar información sobre lo ocurrido y sobre la identidad de la menor afectada.