Emprendedores 2025 reconoce a Corripio, Bonetti y Rainieri

Los empresarios José Luis Corripio Estrada, Ligia Bonetti y Frank Rainieri fueron reconocidos anoche por la organización Feria Emprendedores 2025 junto a las universidades Pucmm, Intec, Unibe, Apec y Unphu en una ceremonia donde los líderes empresariales contaron ante cientos de jóvenes sus historias y valores que les permitieron avanzar en la vida y en los negocios.

El reconocimiento se llevó a cabo en el hotel El Embajador como parte del Día Nacional del Emprendedor y fue encabezado por David Collado, ministro de Turismo y presidente de la Feria de Emprendedores.

A José Luis (don Pepín) Corripio, Ligia Bonetti y a Frank Rainieri se les reconocieron sus valiosos aportes al desarrollo económico y social de la República Dominicana, su ejemplo inspirador para las nuevas generaciones de empresarios emprendedores.

Collado sostuvo que esos tres empresarios representan los más altos valores del liderazgo, la innovación y la perseverancia del país.

“Don Pepín, don Frank y Ligia son ejemplos de cómo la visión, el trabajo y la pasión pueden transformar un país. Su legado es una fuente de inspiración para miles de jóvenes dominicanos que hoy deciden emprender y apostar por su tierra”, dijo.

Tras recibir los reconocimientos los empresarios participaron en la charla “De emprendedores a emprendedores”, en la que compartieron sus experiencias, retos y aprendizajes y posteriormente en un panel que tuvo como moderadores al Padre Secilio Espinal y a la periodistas y empresaria Alicia Ortega que también contó sus experiencias como emprendedora.

José Corripio Estrada, presidente del Grupo Corripio afirmó que su familia que se radicó en el país en 1917 “yo soy un gran afortunado por todo lo que se me atribuye y se ha divulgado en mi favor y en el reconocimiento de los esfuerzos que se han hecho en nuestra familia”.

“Lo que debo decir es que yo soy simplemente un reflector de ese cúmulo centenario de trabajo, de honradez y de disposición para trabajar en provecho de los requerimientos de la vida” manifestó.

Ponderó la importancia del agradecimiento “que es tan importante en la vida” porque es una cualidades que engrandece. Afirmó que aspira a seguir haciendo negocios en forma honesta y práctica.

Ligia Bonetti, presidente del Grupo SID, tras contar sus inicios como mujer de negocios y dirigente empresarial, afirmó que no existen límites “el límite lo ponemos nosotros”.

Refirió que siendo estudiante en una universidad de Estados Unidos decidió que quería hacer algo por ella y por el país, no quiso ser solo una ama de casa, sino que buscó un empleo, trabajó y acumuló experiencias y luego encabezó una empresa subsidiaria en Estados Unidos.

Exhortó a los jóvenes a no compararse con nadie y seguir sus ideas y proyectos, escuchar consejos, a rodearse de personas que que les sumen experiencias y conocimientos, a creer en el trabajo “el no puedo no existe en el diccionario de las personas que quieren echar hacia adelante”.

Frank Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana, exhortó a los jóvenes a no perder su tiempo “soñando y mirando hacia arriba, porque ahí solo está el cielo y los exhortó a trabajar, a estudiar y formarse en las mejores prácticas.

Recomendó a los emprendedores tener visión de que lo quieren y de lo pueden hacer, a perseverar en sus proyectos y a saber escoger quienes serán sus compañeros.