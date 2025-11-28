Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader echó ayer la primera palada para la construcción del megaproyecto City Center by Lady Lee, un complejo que, afirmó, transformará el desarrollo urbano y comercial de Santo Domingo Este, y que generaría más de 6,000 empleos y cuenta con una inversión de 700 millones de dólares.

Una nota dice que destacó que la obra simboliza el impulso económico que vive República Dominicana y resaltó que la empresa , con más de cinco décadas de trayectoria internacional, eligió invertir por la confianza en el clima económico del país.

Explicó que el proyecto estará en la Autopista de las Américas, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas y con conexión a vías estratégicas y agregó que funcionará como un “centro ciudad” donde confluirán comercio, vivienda, turismo y servicios.

Informó que la obra será desarrollada con criterios de sostenibilidad, incluido sistemas de ahorro energético y manejo responsable del agua y los desechos.

Afirmó que el proyecto abre una nueva etapa de oportunidades para Santo Domingo Este y agradeció a los inversionistas por su confianza.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, destacó que el proyecto refleja la confianza del sector privado en la estabilidad.

Sostuvo que este megaproyecto representa una transformación real, ya que, además de los empleos, activará cadenas de valor, fortalecerá a las pymes locales y abrirá nuevas oportunidades para el talento dominicano.