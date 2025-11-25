Empresa honra labor empleados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa de renta y venta de equipos pesados para construcción Teselta llegó a sus 5 años en el país y 60 en Latinoamérica y a propósito creó la campaña “Legado que inspira” para rendir homenaje al compromiso, la lealtad y la trayectoria de sus colaboradores por sus contribuciones y tiempo de servicio.

En República Dominicana rindió homenaje a Frank Medina, director comercial; Damavel Castillo, gerente regional de Logística; Elio de la Cruz, consultor de Renta y Rafael Bueno, director regional de Soporte al Producto.

“Estos reconocimientos fueron realizados también en Puerto Rico, Panamá y Costa Rica. Creó el premio Jorge Elías, en honor a quien fue gerente general de Puerto Rico por más de 20 años, que simboliza los eslabones de una gran cadena, en la que cada colaborador aporta su fuerza, compromiso y dedicación para avanzar unidos”, indicó José Manuel Baeza, CEO de la compañía.