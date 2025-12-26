Empresario resalta récord empleo en sector zonas francas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Corporación Zona Franca Santiago (CZFS), Miguel Lama destacó que el sector zonas francas de República Dominicana alcanzó un hito histórico al superar los 200 mil empleos directos, registrando 200,134 puestos de trabajo, la cifra más alta en su historia.

Dichas declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con representantes del sector, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó.

Lama señaló que este crecimiento, de un 67 % entre 2020 y 2025, refleja la confianza de los inversionistas y el esfuerzo de los trabajadores dominicanos. El empresario resaltó el impacto del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera, que genera más de 20,500 empleos, y la concentración del 41 % del empleo del sector en la región del Cibao. Subrayó además que más del 54 % de los puestos están ocupados por mujeres y que la CZFS impulsa programas sociales como “Porque Te Quiero”, enfocado en la prevención del cáncer de mama. El presidente Luis Abinader valoró el desempeño del sector como muestra de la capacidad del país para generar empleo formal en un entorno global desafiante y atraer inversión nacional e internacional.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó informó que el régimen de zonas francas cuenta con 97 parques y 861 empresas, con un aumento de 436 nuevas empresas y 45 parques en los últimos cinco años. Destacó que los salarios del sector crecieron un 66 % desde 2020 y que las exportaciones alcanzaron US$7,936.1 millones, aportando alrededor del 3.1 % del PIB nacional. Miguel Lama afirmó que este récord de empleo se enmarca en un proceso de expansión productiva.