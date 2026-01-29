Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

República Dominicana aplica los protocolos nacionales requeridos ante la declaración de emergencia que hizo Puerto Rico por el brote de Influenza.

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, ofreció la información y aseguró que una declaración de emergencia la hacen los países para facilitar la movilización de recursos. Se refiere en todo caso a los reportes de un aumento de casos de influenza que experimenta la isla borinquen y la propia República Dominicana

Las acciones en RD

Las acciones siguen dentro de lo esperado: compra de vacunas e insumos, vacunación dirigida a grupos de riesgo desde octubre del año pasado.

Asimismo, prevención y promoción de la salud, y vigilancia epidemiológica a través de la red de puestos centinela, insiste el epidemiólogo y funcionario.

Declaración de emergencia

Las declaraciones de emergencia, como la que ha hecho Puerto Rico, suelen ser herramientas administrativas para facilitar la movilización de recursos, agilizar compras y reforzar la respuesta del sistema, más que una señal de un cambio radical en el comportamiento del virus.

Puerto Rico

En el caso específico de Puerto Rico, hay dos elementos importantes, insiste el profesional.

Se refiere una cobertura de vacunación contra influenza relativamente baja y la necesidad de activar mecanismos administrativos para responder con mayor rapidez. En cuanto a la vigilancia centinela, los datos disponibles no muestran cambios significativos ni un comportamiento inusual del virus más allá de lo esperado para esta época del año.

En el país

En República Dominicana se sigue monitoreando de forma continua la situación, fortaleciendo la vacunación y recordando a la población las medidas de prevención, que siguen siendo la herramienta más efectiva para reducir complicaciones y hospitalizaciones.

Síntomas

Los síntomas de la gripe que con mayor frecuencia se conocen son, dolor de garganta y la congestión o el goteo nasal. También puede manifestarse con molestia, malestar general, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio, escalofríos y sudoración en los afectados.

Influenza

Mayo Clinic, define La gripe o influenza, como una una infección de la nariz, la garganta y los pulmones, que son parte del sistema respiratorio. La enfermedad es causada por un virus. y precisa que los virus de la influenza son diferentes.

A veces la enfermedad se complica y puede llegar a ser mortal o las personas tener una neumonia.

Para protegerse contra la influenza estacional, puedes recibir la vacuna contra la influenza anualmente. Aunque la vacuna no tiene una eficacia del 100 %, reduce las posibilidades de tener complicaciones graves por la infección. Esto es importante para personas con alto riesgo de tener complicaciones por la gripe. En República Dominicana se ha estado vacunando a adultos, niños y embarazadas. También a adultos mayores.