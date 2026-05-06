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Quedó captado en video el momento en que fue secuestrada la joven Edyleni Mercedes Martínez Liriano, en un hecho ocurrido la madrugada del martes 5 de mayo, cuando salía de su residencia en el sector Alma Rosa II, en Santo Domingo Este.

En las imágenes, compartidas por la Policía Nacional, se observa cómo tres individuos, que se encontraban encapuchados y con pistola en mano, bloquearon la salida del área de parqueo de la residencia. La víctima intenta escapar, pero luego es sacada por la fuerza de su vehículo e introducida en una yipeta blanca.

Posteriormente, indicó la uniformada, los captores contactaron a los familiares de la joven con fines económicos, manteniendo comunicación telefónica mientras las autoridades activaban un operativo de búsqueda e inteligencia. Martínez Liriano fue rescatada sana y salva en un terreno baldío, en el sector Sabana Perdida, y trasladada por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a un centro de salud, donde recibió atenciones médicas y posteriormente fue entregada a sus familiares.

Encapuchados y con pistola: video muestra secuestro de mujer en Alma Rosa II

Operativo e investigación

Las labores fueron coordinadas por el Departamento Operativo II Antisecuestros y Extorsiones, con apoyo de distintas unidades especializadas de la Policía Nacional y bajo la dirección del Ministerio Público.

Mediante análisis de evidencias, inteligencia y herramientas tecnológicas, los investigadores identificaron el vehículo utilizado en el secuestro, lo que permitió ubicarlo y detener a dos de los implicados en la avenida Las Américas, en el sector Los Frailes.

Los detenidos fueron identificados como Delvar Prophete, de nacionalidad haitiana, y Noel Jean Mardochee, quienes presuntamente participaron en la logística del hecho, incluyendo el uso e intercambio del vehículo utilizado. Mientras que Leury Fernández de Jesús (a) “Caponi” fue apresado en flagrante delito.

Presuntos secuestradores de una mujer en Alma Rosa IIFuente externa

Autores identificados

Durante el proceso investigativo, los investigadores identificaron como presuntos responsables intelectuales y operativos a Alejandro Montero Encarnación (a) “Alex” o “Pata de Pollo” y Reimi David de Jesús (a) “Polaco” o “Bopa”, quienes permanecen prófugos.

Según las investigaciones, el rapto habría sido planificado con fines económicos por el prófugo “Alex”, quien es empleado del padre de la mujer rescatada, ya que este es comerciante.

Asimismo, fueron detenidas dos personas para fines de investigación, vinculadas familiarmente a uno de los principales sospechosos.

El Ministerio Público gestiona las órdenes de arresto contra los prófugos, mientras que los detenidos serán puestos a disposición de la justicia.