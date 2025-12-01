Energía y minería captan US$1,164 MM en inversión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó ayer que los sectores energía y minería continúan como los principales motores de atracción de inversión extranjera directa (IED) en República Dominicana, al captar en conjunto US$1,164.1 millones entre enero y octubre de 2025.

Precisó que esta cifra representa el 40.2% del total, que ascendió a US$2,892.8 millones en los primeros diez meses del año. Santos explicó que el sector electricidad recibió US$743.5 millones, equivalentes al 25.7% de la IED, posicionándose como el mayor receptor de capital extranjero, por encima de sectores tradicionalmente fuertes como turismo, minería e inmobiliario.

“Este progreso se debe especialmente al impulso de las energías renovables, que alcanzan el 25% de la matriz energética”, dijo.

El ministro indicó que la actividad minera captó US$420.6 millones, equivalentes al 14.5%, registrando un crecimiento extraordinario de 440%, lo que confirma su relevancia estratégica en la economía dominicana, especialmente en un contexto global complicado. “Este desempeño reafirma la confianza de los inversionistas en la estabilidad del país, en su marco regulatorio y en la visión de transición energética que impulsa el Gobierno dominicano”, expresó.

Joel Santos apuntó que la IED en energía supera a turismo, que registró US$647.7 millones (22.3%); minería, con US$420.6 millones (14.5%); e inmobiliario, con US$399.8 millones (13.8%).